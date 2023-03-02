Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, meclis üyelerine İl Özel İdaresi 2022 yılı faaliyet raporu hakkında sunum yaptı.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, meclis üyelerine İl Özel İdaresi 2022 yılı faaliyet raporu hakkında sunum yaptı.

Murat Koyak, "Bende 6 Şubat da ve akabinde devam eden artçı depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve Devletimizin başı sağolsun. Devlet ve Millet el ele vererek inşallah bu depremin izlerini sileriz diye temenni ediyorum. İl Özel İdaresi 2022 yılı faaliyet raporu, ilimizin sosyo-ekonomik ve kırsal yapısının ilçelerimizin tamamını homojen bir bütünlük içerisinde, halkımızın yaşam kalitesini ve gelir düzeyini arttırmak, 546 köy 109 bağlısı olarak toplam 655 yerleşim yerinin altyapı hizmetleri ile il genelinde eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, spor, emniyet, çevre şehircilik, kültür ve tarım hizmetleri alanında yaptığı faaliyetlerin bütününü, şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanmıştır.İl Özel İdaremiz, 134 memur, 106 işçi, 253 Personel A.Ş., personeli, olmak üzere toplam 493 personel ile merkez ve 12 ilçede örgütlenerek 228 adet araç parkımız ile birlikte halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. 2022 yılında 438 adet proje çalışması gerçekleşmiştir. Bu projelere harcanan toplam tutar 561 milyon TL. dir. Bu projelerden 374 adedi yılsonu itibariyle tamamlanmış olup diğerlerinde ise çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.