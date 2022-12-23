Şehir araştırmacısı ve yazar Murat Ertaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a ziyareti öncesi Erzurum’un ve bölgenin kalkınmasında yolun önemine dikkat çekti.

Şehir araştırmacısı ve yazar Murat Ertaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a ziyareti öncesi Erzurum’un ve bölgenin kalkınmasında yolun önemine dikkat çekti.

Murat Ertaş 1828’de Rus ordusuyla Erzurum’a gelen ünlü şair Puşkin’in şiirinde yer verdiği gibi Erzurum’un tarihi ticaret ve seyahat yollarının kavşağında olduğunu ve bu jeopolitik avantajın Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması, Çin’in orta kuşak yol inisiyatifi projesi ve Zengezur koridorunun açılması gibi uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ardından yeniden gündem olduğuna dikkat çekti. Murat Ertaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Puşkin 1828’deki şiirinde Erzurum’un yol şehri olduğuna dikkat çekmiş: ‘ Ama Erzurumumuz öyle mi? / Bizim dağlı, çok yollu şehrimiz / Kapılmadık bir zevk ü safaya / Yüz vermedik isyan şarabına / Günah yolundan gitmedik, gitmeyiz / İnanç sahibiyiz, oruç tutarız / Kutsal sulardır doyuran bizi’ Evet Erzurum üç denize dökülen suların kaynak şehri, yolların kavuştuğu şehir Osmanlı devletinin en önemli üçüncü büyük gümrük (lojistik/ticaret) şehri Erzurum uluslar arası koridorlarla ve Karadeniz’i Doğu’ya ve Güneydoğu’ya bağlayacak Kop, Dallıkavak, Kırık ve Çirişli tünellerinin bitirilmesiyle yeniden tarihi jeopolitik önemine, ‘tarihi kavşak ve yol şehri vasfına’ kavuşuyor.

Tüm bu gelişmeler ve hamleler neticesinde başta şehrimiz Erzurum olmak üzere Türkiye’nin doğusu yepyeni bir kalkınma hamlesinin merkezi olacak. Bu koridorda demir yolu, kara yolu ve enerji hatları var. Erzurum ve çevresinin kalkınmasında "yol" en mühim unsur. Kuzeydoğu Anadolu’nun; Türkiye sanayisinin ve tedarik merkezlerinin uzağında olması sosyal ve ekonomik açıdan ciddi maliyet oluşturmaktadır. Bunların başında göç gelmektedir. Nitelikli göç, cazibe merkezlerine doğru olur hep... Beyin ve para göçü beraberinde diğer göçleri tetikler.

İnanıyorum ki; Cumhurbaşkanımız öncülüğünde muhteşem köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları, bölünmüş yollar ile güçlü ulaşım ağına kavuşan Türkiye’miz hızla değişen uluslararası dengeler ışığında bu dinamizmini sürdürecektir. Türkiye Yüzyılı hedefini Türk milletinin önüne koyan dünya lideri Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Erzurum’a gelmesi şehrimiz için bir fırsattır.

Şehrimiz yeniden uluslararası kavşak noktası olurken bölgenin merkezi konumundaki Erzurum’a hem uçak seferlerinin artırılması, şehrimizin hem hızlı trene hem Ankara’ya kesintisiz yapılabilecek otobana kavuşması şehrin ve bölgenin turizmini, sanayisini, ticaretini, kültürünü, sosyal hayatını zenginleştirecek, refah seviyesini yükseltecek, topyekûn yaşam kalitesini artıracak, şehrimizi göç veren değil göç alan bir cazibe merkezi haline getirecektir. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ve Erzurum Valiliğimizin yaptığı yatırımlar ve ortaya koydukları bir milyon turist hedefi için de bunlar gereklidir. Evet, Kars-Erzurum-Ankara arası kesintisiz yola, otobana ihtiyacımız var... Uzaklar kesintisiz yollarla yakınlaşır, ulaşım süresi ve maliyeti düşer.”