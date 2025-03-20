Ankara, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Kültür Evi’nde gerçekleşen iftar programına Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Etimesgut-Sincan Başkanı Alparslan Hüyük, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Alparslan Fırat ile Sincan Şube Başkanı Mustafa Eser’de katıldı. Vatan için canını veren kahraman şehitlerin rahmetle anıldığı iftar programında konuklar hep birlikte oruçlarını açarak dualar etti.

Yaptığı konuşmada şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirten Ercan, "Bu güzel Ramazan akşamında yine birlikteyiz, Rabbime şükürler olsun. Biz bir aileyiz Sincan’da ve siz bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerin dualarınızı Rabbim eksik etmesin. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinden Allah razı olsun. Vatan ve bayrak uğruna fedai can eyleyen şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Ercan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihe altın harflerle geçen şehitlerimizin yakınları olarak sizlerle bir arada olmak bizler için çok önemli. Şehitlerimiz sayesinde bizler huzur içinde vatanımızda yaşıyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, sınır boylarında bekleyen askerimiz ve her yerde gözü pek bir şekilde çalışan polislerimiz sayesinde bizim huzurumuz yerinde. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz."

Sincan Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı.