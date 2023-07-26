Talasgücü Belediyespor, Tekirdağspor’da forma giyen Murat Demirezen’i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan sarı lacivertliler ilk sezonunda başarılı olmak istiyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler geçen sezon son olarak Tekirdağspor’da forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Murat Demirezen’i renklerine bağladı. Yeni takımı ile sözleşme imzalayarak takıma katılan Murat Demirezen, Talasgücü Belediyespor’da başarılı olmak için ter dökecek.

Futbola Trabzon 3861 Spor Kulübü’nde başlayan Murat Demirezen ardından Kayseri Erciyesspor, Yukatel Kayserispor, Kayseri Yolspor, Talasgücü Belediyespor, Bağcılar Spor Kulübü, Niğde Anadolu FK, Osmaniyespor FK, Nevşehir Belediyespor, Ünye 1957 Spor, Manavgat Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Belediye Kütahyaspor, Develigücü SK, Adana 1954 FK ve son olarak Tekirdağspor formaları giydi.