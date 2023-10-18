Uşak ve Kütahya illeri sınırında bulunan Murat Dağı’nda yıllardır altın madeni çıkarmak için uğraşan firmaya bakanlık bir kez daha dur dedi.

Ege Bölgesinin bolluk ve bereket kaynağı, Gediz, Büyük Menderes, Susurluk, Porsuk gibi akarsuların doğduğu ve yaklaşık 15 milyon insanın su ihtiyacını karşılayan Murat dağı, madencilerden bir kez daha kurtuldu. Çevre Şehircilik ve İklim bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Kütahya İli Gediz, ilçesi İR:85899 Nolu ruhsatlı saha (Karaağaç Köyü) mevkiindeki firma tarafından yapılması planlanan İR:85899 NO’LU Yıldız Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artırımı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca ’Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz’ kararı verilmiş olup; Kütahya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

Firma 2017 yılında da altın maden çıkarmak için başvurmuş, Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu önderliğinde başlayan çevre savunma harekâatı hızla gelişmiş, Uşak, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli illerinden şirketi durdurmak için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme de şirketin ÇED raporunu reddetmiş, şirket yeniden ÇED raporu almak için bakanlığa yeniden başvurmuştu.

Bakanlığın yapmış olduğu duyurudan sonra açıklama yapan TEM Uşak İl Sorumlusu Prof. Dr. Barış Metin “Yaşam kazandı, su kazandı, toprak kazandı, çocuklarımızın geleceği kazandı. Hayırlı olsun. Murat Dağı mücadelesinde destek veren tüm doğa dostlarına teşekkür ederim” dedi.