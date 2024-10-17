Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı’nda altın aramak isteyen maden şirketinin ÇED raporunun iptalinin durdurulmasına yönelik açtığı davada karar açıklandı. Şirketin açtığı davanın reddine karar verilirken, mahkeme ayrıca davacıya 88 bin 546,60 TL’lik yargılama masraflarını ödetme kararı verdi.

Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ’Yıldız Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artırımı ve Kırma Eleme Tesisi’ projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreciyle ilgili açılan dava sonuçlandı. Şirket, geçtiğimiz dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED raporunun reddedilmesi üzerine Bakanlığa karşı dava açmıştı. 9 Ekim tarihinde görülen duruşma sonrası mahkeme, projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, hava, termal ve kış turizmi ile yeraltı ve yüzey su kaynakları ile tarım açısından önem arz eden riskler barındırdığı ve bunlara zarar vereceği, zararın en az düzeye çekilmesi için teknolojinin gerektirdiği bütün tedbirlerin alınmadığı, oluşabilecek zararların ulusal ve uluslararası kabul edilebilir değerlerin altında olmadığı anlaşıldığından, davalı bakanlık tarafından tesis edilen dava konusu 17/10/2023 tarih ve 7669750 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz” kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaştı.

Açıklanan nedenler üzerine şirketin açtığı davanın reddine karar verilirken, mahkeme ayrıca davacıya 88 bin 546,60 TL’lik yargılama masraflarını ödetme kararı verdi.

Proje, Gedizlilerin ve çevre örgütlerinin uzun süredir tepki gösterdiği bir yatırım olarak dikkat çekiyordu.