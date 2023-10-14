Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede tesislerde bakım hareketliliği yaşanıyor.

Bakımlar devam ederken Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi alıyor.

Şehrin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Akçadurak; “Bölgenin en gözde kış turizm mekânlarından Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından turizm tesisimizde Kayak Evi bakımı, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların rutin bakımları ile kayak pistlerinde gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Kayak Merkezi’nde yeni sezonda hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akçadurak, “Birçok şehre nasip olmayan hem termali hem de kayağı bir arada bulunduran doğal güzelliklere sahip merkezimizdeki çalışmalarımız ile turizm potansiyelini artırarak sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi haline getireceğiz.Murat Dağı Termal Kayak Merkezi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Kütahya Valimiz Musa Işın’a, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay’a, AK Parti Kütahya Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.