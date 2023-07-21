Bornova FK en son Kuşadasıspor’da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Çaydemir’i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Bornova FK, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, en son Kuşadasıspor’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Murat Çaydemir’i renklerine bağladı. Göztepe’de profesyonel olan Çaydemir; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor kulüplerinde görev yaptı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Çaydemir, “Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum” dedi.