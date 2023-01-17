Kayseri Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, derneğin Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kayseri Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, derneğin Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Görme engellilere hizmet bağlamında başarılı çalışmaları ile öne çıkan Murat Atmaca, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ankara’da Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezinde gerçekleşen 2023 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı neticesinde gerçekleşen yürütme kurulundaki değişiklik ile birlikte Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Murat Atmaca, görev ve sorumluluğunun arttığını ifade ederek; "Görme engellilerimizin her zaman yanında olabilmek adına çalışmalarımı daha büyük bir heyecan ile sürdüreceğim. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.