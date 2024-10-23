Almanya’da Stuttgart ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından “101. Cumhuriyet Şenliği “ adı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi.Murat TOPÇU / ALMANYA (İGFA) - Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği programda Cumhuriyetimizin 101. Yılı coşkulu bir şekilde kutlandı.

ADD Stuttgart Başkanı Elif Özel İsmailoğlu, İngilizlerin, "İki yıl yaşamaz" dedikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden ve dışarıdan saldırılara rağmen 100 yıldır yaşadığını belirterek, "Görünürde Cumhuriyetimiz 100 yıldır yaşıyor ancak özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra toplumsal ve siyasal muhalefetin susturulmasıyla önü açılan siyasal İslamcılığın pençesindeki Cumhuriyetimiz bugün "özünü" kaybetmekle karşı karşıyadır. Cumhuriyetimizin özü, devlet ve toplum yaşamının akla ve bilime dayanmasını sağlayan Laikliktir. En yaygın tanımı ile "din ve devlet işlerinin ayrılması" diye bilinen Laiklik, aslında toplum ve devlet yaşamının herhangi bir dine değil, akla ve bilime dayanmasıdır. Ahmet Taner Kışlalı'nın deyişiyle, "Toplumun, din adına ve binlerce yıl önce konmuş, o günün sorunlarına çözüm getiren kurallara göre yönetilme zorunluluğunun kaldırılmasıdır" dedi.

Anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini belirleyen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesini değiştirmek istenmesine dikkat çeken İsmailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti karşıtı "gerici" ve "bölücü" kesimlerin asıl hedeflerinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Türk ulusu, bu yıkım planına asla izin vermeyecektir” dedi.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu yıl Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın birincileri kadın teğmenler ve Kara Harp Okulundan mezun olan Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri, vatana, millete, laik ve çağdaş Cumhuriyete bağlılık yemini ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı sonrası yaşananlara da değindi.

Daha sonra söz alan araştırmacı gazeteci ve yazar Murat Ağırel’de yaptığı konuşmasında Cumhuriyetimizin ne zorluklarla, engellerle, sefaletlerle kurulduğundan bahsetti.

Aldığı ölüm tehditlerinden hiç korkmadığını belirten Ağırel, "Benim idolüm Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok’tur. Bir gideriz, bin geliriz. Ayrıca malum siyasi partilerden ve siyasilerden umudu kestim. Hiç birinden Cumhuriyet ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkacak kimse yok. ADD’ nin sizin gibi yurtseverleri ancak Cumhuriyet’e ve Devrimlerine sahip çıkar. O yüzden de hiç bir partiye üye değilim. Atatürk döneminde bırakın israfı, devletin her kuruşuna sahip çıkarak, yokluk içinde olmasına rağmen onlarca fabrikalar kurulduğuna dikkat çekerek verdiği örnekte; Türk Hava Kurumu kurulurken, İsmet İnönü’nün yaptığı çalışmaları ve o zamanın parasının 40 para yani 1 kuruş eksik olduğunu belirterek, bunu Atatürk’e söyleyince, Atatürk’te “İsmet o parayı ne yap et bul, ben bu paranın hesabını milletime veremem” dediğini, sonrasında hesapların tekrar kontrol edildiğini, o paranın bir hesap hatası olduğunu Atatürk’e bildirince nasıl rahatladıklarını ve Türk Hava Kurumu’nun bu şekilde kurulduğunu anlattı. “Şimdiki iktidar ise nasıl Milyarlarca dolarların, trilyon dolarları çarçur ediyor. 22 yıllık AK Parti iktidarı 2,5 trilyon vergi topluyor ama halen ekonomimiz dipte. Geçmediğimiz köprülerin, havalimanlarının vergilerini ödüyoruz. Halkı ölene dek borçlandıran bir iktidar var” diye konuştu.

Ağırel, Türkiye’deki kurumların nasıl çürüdüğüne de değinerek, Adana’daki uyuşturucu baronları savcı ve kuryeleri polislerin yakalanarak tutuklandığını anlattı.

Murat Ağırel’e konuşması ardından Türk halkına yaptığı hizmetlerden dolayı Dernek Başkanı Elif Özel İsmailoğlu tarafından teşekkür plaketi ve hediyeler takdim edildi.

Programın ilk bölümü solist Yasemin Kızıl’ın seslendirdiği Türk Halk Müziği dinletisiyle devam etti. Programda Müge Alpay'ın seslendirdiği, Atatürk’ün sevdiği parçalarında yer aldığı konser, 10. Yıl Marşı ile sona erdi.