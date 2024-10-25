AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Afşarünal başkan seçildi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye tek liste ile gidildi.

Kongrede AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve son olarak da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kongreye katılan delegelerin oylarının tamamı olan Murat Afşarünal, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Afşarünal’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "İsa Kolay, Sait Nuri Elagöz, Feyyaz Özakşehir, Kamil Eray, Mustafa Garipözer, Ali Adıyaman, Mustafa Yücel, Abdullah Ünal, Ahmet Özdilek, Rıdvan Ogan, Halil Serdar, Batuhan Çokal, Recep Özel, Ahmet Muhammet Ersoy, Asiye Gültekin, İsmail Ersin Emre, Ahmet Demirayak, Bülent Ertan, Zeliha Balon, Fadime Nur Vural, Sevgi Bakırsözer, Ahmet Ruşen Özmutaf, Mevlüt Efe ve Ali İkiz."