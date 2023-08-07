Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nin avlusunda bulunan duvara grafiti sanatçısı Erdem Aylı tarafından yapılan ‘Menteşe’nin Milli Mücadele yılları’ adlı Mural Resim çalışmasına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Menteşe’ye tatile gelen turistler, kurtuluş savaşı kahramanlarını anlatan eserde bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kültür turizminin uğrak noktalarından olan Konakaltı Kültür Merkezi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Eski Muğla, Tarihi Arasta Çarşısı, Saat Kulesi güzergâhında bulunan Konakaltı Kültür Merkezini ziyaret eden turistlerin, yapı avlusunda bulunan Menteşe’nin Milli Mücadele yılları adlı Mural Resim çalışması dikkatlerini çekiyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin kültür turizmi konusunda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, tarihi yapı içinde yer alan mural çalışmanın ise ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Başkan Gümüş, esere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden çok memnun olduklarını ifade etti. Başkan Gümüş, “Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bölgemizden milli mücadeleye katılan İskender Alper, Bozüyüklü Hacı Süleyman Efendi, Zorbazade Ragıp Bey, Kız Meslek Lisesi’nin arka merdivenlerinde fotoğraf çekilen Serdengeçti Birlikleri, İsmet Tayyaresi ve zeytin dalının yer aldığı; Milli Mücadele yıllarının kahramanlarının resmedildiği eser açılışından bu yana yoğun ilgi görüyor. Eserde aynı zamanda Atatürk’ün Muğla ile ilgili yanlış bilinen bilgileri de doğru ve gerçekleriyle yansıtıyor. Bu bakımdan bizim için çok değerli bir çalışma. Böylesi önemli bir mekânda yer alan bu eser hem kültür turizmine hem de yakın tarihe ışık tutuyor. Ziyaretçilerimize göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum”