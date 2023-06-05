VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Muradiye Şelalesi’nde düzenlenen serginin açılışı, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan tarafından yapıldı. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlikte, canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Aydoğan çifti de stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergiye ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.