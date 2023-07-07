Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde çiftçinin desteklenmesi amacıyla kullanılmayan sulama kanalları ve göletleri temizlemeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yürüttüğü projelerle bölgenin tarım ve hayvancılığına desteğini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin daha verimli bir hizmet alabilmesi için kırsaldaki sulama kanallarını ve göletleri temizliyor. Bu çerçevede Muradiye ilçesine bağlı Devetaş, Yakıncak ve Kandahar mahallelerinde atıl durumda bulunan sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

Ayrıca içi yabani otlar, çamur ve balçıkla dolmuş olan gölet ise iş makineleri ile temizlendi.

Öte yandan, Açıkyol Mahallesi’nde de su kaybı yaşanan gölette yenileme çalışmaları devam ediyor.