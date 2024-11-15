Halkın talebine öncelik veren Yunusemre Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi olan Muradiye’de bozulan yol ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekim ayından bu yana Muradiye Mahallesinde yoğun bir şekilde çalışan ekipler, toplam 14 sokakta 3 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Yunusemre’de mutlu vatandaş için sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçenin en büyük mahallelerinden olan ve uzun süredir sorunları çözüm bekleyen Muradiye Mahallesi’nde vatandaş talep ediyor, belediye hızla harekete geçiyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak talep ettiği kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ekim ayından bu yana Muradiye Mahallesinde toplam 14 sokakta 3 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşendi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların hem güvenliği arttırma hem de bölge sakinlerinin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

“Hedefimiz mutlu vatandaş”

Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşların sesinin uzun süredir duyulmadığının farkında olduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hedeflerinin mutlu Yunusemre olduğunu söyledi. Muradiye mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Muradiye ilçemizin en büyük mahallesi. İlçemizin en büyük mahallesinin sesi uzun süredir duyulmuyor ve sorunları çözüm bekliyordu. Göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz halkımızın mutluluğu. Muradiyelinin bizden talebi olan parke taşı döşeme çalışmalarını ekim ayının başından bu yana bölgede aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Halkının sesine kulak tıkayan değil sorunların çözümü için var gücü ile çalışan bir belediyeyiz. Ekiplerimizin ilçemizin ihtiyaç duyulan noktalarındaki çalışmaları belirli bir program dâhilinde devam edecek.”