VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Belediyesi ile İl Gençlik Merkezi işbirliği ile uzay gözlem etkinliği düzenlendi.

Alpaslan Fen Lisesi öğrencileri için düzenlenen ve Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler gökyüzü ve uzay bilimine dair merak ettikleri soruları eğitmenlere yönelterek bilgi aldı.

Eğitmenler eşliğinde öğrenciler Mars gezegeni gözlemi yaparken, aynı zamanda güneş, gezegen, takım yıldızı gibi birçok konu hakkında da bilgilendirildi.