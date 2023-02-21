Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kar ve fırtınadan kapanan merkez ve kırsal mahalle yollarının temizlenmesi için çalışma başlatan Muradiye Belediyesi, yolları ve caddeleri tek tek temizliyor. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Belediyesi Melih Aydoğan, sabaha doğru etkili olan ve giderek artan yoğun kar yağışının ardından başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Gece gündüz demeden ekiplerimiz ile birlikte sahada çalışmaktayız. Yollar, caddeler, sokaklar ve şehir merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. İlçe merkezi ile köy yollarının bağlantısının kesilmemesi adına vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için canla başla çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.