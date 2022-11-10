Van’ın Muradiye ilçesinde çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van’ın Muradiye ilçesinde çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Muradiye Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi. Tiyatroya gidemeyen ilkokul öğrencileri, tiyatro ile ilk kez buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Kırsal mahallelerde ikamet eden çocuklar, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi konferans salonunda “Sevimli Kafadarlar" çocuk tiyatrosunu izledi.

Çocuklara hitap eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “İpekyolu’ndan sizler için geldiler. Bu ağabeylerimiz hem güzel etkinlikler düzenlediler hem de sizlere güzel bir tiyatro sergilediler. O yüzden kendilerine kocaman bir alkış alalım. Şunu unutmayın, bizler sizlerin mutluluğu için, sevinci için, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Akşam eve gittiğinizde anne ve babanıza bu güzel etkinlikten bahsedin. Bizler Muradiye Kaymakamlığı ve belediyesi olarak İpekyolu Belediyesinin destekleriyle sizlere böyle güzel bir etkinlik getirdik. Bundan sonra da bu heyecanı ve coşkuyu devam ettireceğiz. Daha büyük ve güzel etkinliklerle beraber olacağız. Hepinizin ayağınıza sağlık, teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise büyük keyif aldıklarını belirterek, Muradiye Kaymakamına teşekkür ettiler. Tiyatro etkinliğinde çok eğlendiğini belirten öğrenci Abdulsamet Kocaman, "İlk defa tiyatroya geldim. Çok mutluyum. Bu tarz etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Kaymakam Beye buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok eğlendik” ifadelerini kullandı.

Tiyatro etkinliğine katılan Öğretmen Kübra Kara da, çocukları güzel bir etkinliğe getirdiklerini söyleyerek, “İmkanlara bakıldığı zaman çoğu öğrenci daha önce hiç tiyatroya gitmedi. Bundan dolayı böyle etkinlikler çok daha eğitici, öğretici ve eğlendirici oluyor. Bu tür etkinlikleri buraya kadar getiren Kaymakam Melih Aydoğan’a ve Muradiye Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.