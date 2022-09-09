Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Karaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Yılmaz’a ait samanlıkta bulunan 50 ton saman, elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 50 ton saman kül oldu.

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