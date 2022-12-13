VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören 4 bin 500 öğrenciye her gün sıcak yemek hizmeti veriyor.

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören 4 bin 500 öğrenciye her gün sıcak yemek hizmeti veriyor.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören 4 bin 500 öğrenciye her gün sıcak yemek hizmeti veriyor. Kandahar İlkokulu öğrencileri, yapılan hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdiklerini söyledi. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Milli Eğitim Bakanlığının önderliğinde hızlı bir şekilde sosyal politikalar yürütüldüğünü belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımızda öğrencilerimize taşıma çerçevesinde öğreneceğimize sıcak yemek verilmektedir. Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak ilçemizde 3 bin 200 taşımalı öğrencimize, bin 300 öğrencimize de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çerçevesinde sıcak yemek vermekteyiz” dedi.

“Öğrencilerimize 3 çeşit yemek veriyoruz”

Öğrencilere günde üç çeşit yemek verdiklerini ifade eden Zorlu, “Biz İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak her gün bu yemeklerimizi kurum müdürümüzle birlikte denetliyoruz. Çocuklarımızın bu yemeklerden faydalanması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Üretim aşamasından taşımasına, çocukların hizmetine sunulmasından bütün aşamalarda biz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çok kaliteli ev yemeğini arattırmayacak kurumumuzda hazırlamış olduğumuz yemeklerimiz anne sıcaklığını hissettirecek. Anne eli değmiş gibi çocuklarımızın hizmetine sunulmaktadır. Bu anlamda da biz kurumumuz olarak, personellerimize, idareci arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza çocuklarımıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımız devletimizin şefkat elini en ücra köşedeki çocuklarımızın yüreğinde hissedecek şekilde ulaştırabilmektir. Çocuklarımız bu imkanlardan faydalandıkları için son derece mutludurlar. Velilerimiz ve çocuklarımız bu anlamda bizlere teşekkür ediyorlar. Bizim şahsımızda devlete teşekkür ediyorlar. Biz de onların hizmetinde her zaman çalışıyoruz. En güzel şekilde en iyi hizmeti onlara sunmak iç buralardayız. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde, sağlık bir ortamda ve sağlıklı bir beslenme ihtiyacını gidermektir. Kurumdaki bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kandahar İlkokulu öğrencileri Esmaray Gümüş ile Sümeyye Gümüş, yapılan yemeklerin lezzetli olduklarını dile getirirken hizmetten memnun kaldıklarını söylediler.