Van’ın Muradiye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstünde ilçe protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Daha sonra İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen ikinci program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri tarafından düzenlenen, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon ve oratoryo gösterisi devam etti. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hoşaf ve ekmek ikramı ile devam eden program Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan tarafından takdim edildikten sonra erdi.

Muradiye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Muradiye Merkez Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle devam eden program okunan dua ile sona erdi. Son olarak şehit yakınlarına yemek ikram edildikten sonra şehit kabirleri de ziyaret edildi.