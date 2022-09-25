Van’ın Muradiye ilçesinde, sonbaharın mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte ağaçların arasında gürül gürül akan şelale, seyrine doyumsuz bir güzellik oluşturuyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde, sonbaharın mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte ağaçların arasında gürül gürül akan şelale, seyrine doyumsuz bir güzellik oluşturuyor.

Van’da doğal güzelliğiyle her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın donmuş haliyle, yazın ise adeta yeşilliğe bürünen Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere her mevsim doyumsuz bir manzara sunan şelale, oluşturduğu doğal güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Ayrıca Muradiye Belediyesi tarafından şelale bölgesinde oluşturulan seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma ve park alanları da şelalenin güzelliğine güzellik katıyor.