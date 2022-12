Van’da doğal güzelliğiyle her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbahar ile birlikte seyrine doyumsuz bir güzellik oluşturuyor.

Bendimahi Çayı’nda bulunan ve bu mevsimde yağışlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Tabiat ile iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor. Van’da doğal güzelliğiyle her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın donmuş haliyle, yazın ise adeta yeşilliğe bürünen Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere her mevsim doyumsuz bir manzara sunan şelale, oluşturduğu doğal güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.