Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Muradiye Şelalesi, soğuk havalardan dolayı kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü Muradiye ilçesindeki şelalenin bazı kısımları buz tutarak görsel şölen oluşturdu. Gündüz sıcaklığının eksi 2, gece sıcaklığının eksi 12 derece olarak ölçüldüğü Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen buz tuttu. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan şelalenin buz tutmuş görüntüsü vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Doğu Ekspresi turuna katılan ve gezi amaçlı olarak şelaleye gelen kafile ise oluşan görüntü karşısında hayranlıklarını gizleyemeyerek görüntüleri cep telefonları ile kaydetti.

Doğu Ekspresi turuna katılan doğaseverler, “Van’ın doğal güzelliklerini gezdik, şelaleyi seyrettik, muhteşem bir doğa manzarası var. Harika bir ortam, herkesi buraya davet ediyoruz. Buradan Doğubayazıt ve Kars’a gideceğiz. Kars’ta trenle 36 saat sürecek bir yolculukla Ankara’ya devam edeceğiz” dediler.