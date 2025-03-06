Yunusemre Belediyesi, çevre dostu yaklaşımını kararlılıkla sürdürüyor. Belediye Ana Hizmet Binası’nın ardından Muradiye Ek Hizmet Binası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği sıfır atık mevzuatı çerçevesindeki tüm kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çeken Yunusemre Belediyesi, sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ederek atık yönetimi konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Akmescit Mahallesi’ndeki Ana Hizmet Binası’nda ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni hayata geçirerek 2024 yılı Aralık ayında Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Yunusemre Belediyesi, şimdi ise Muradiye Ek Hizmet Binası’nın da aynı kriterleri yerine getirmesiyle birlikte belediyenin çevreye duyarlılığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sıfır atık uygulamalarının ilçede daha geniş bir alana yayılması için çalışmaların süreceğini belirtti.