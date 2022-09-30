Van’ın Muradiye Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ‘Çocuk şenliği’ düzenledi.

Van’ın Muradiye Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ‘Çocuk şenliği’ düzenledi.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında ilçe merkezinde çocuklar için ‘Çocuk şenliği’ düzenledi. Belediye ekipleri tarafından kurulan şişme parklarda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönülleri tarafından çocukların yüzleri boyanırken, Türk Kızılay’ı Muradiye Şube Başkanlığı gönüllüleri tarafından çeşitli kostümler giyilerek çocuklara pamuk şeker dağıtıldı. Çocuklar doyasıya eğlendi. Açıklamalarda bulunan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, "Muradiye Belediyesi olarak dünya çocuk gününde çocuklarımıza festival düzenledik. Bu festivalimizde çocuklar, unutamayacakları güzel bir gün yaşıyorlar. Belediye olarak yüz boyama etkinliği, şişme oyun grupları aynı zamanda geleneksel oyunumuz olan atlıkarınca ve çocuklarımızın çok sevdiği pamuk şeker ikramı yapıldı. Etkinlikte ayrıca çizgi film karakterlerimiz var. Yine geleneksel kültürümüzde önemli bir yeri olan Nasrettin hoca var. Van’ımızın en önemli değeri olan Van kedimiz var. Bugün çocuklarımız ile birlikte müzik ve oyunlar eşliğinde eğleniyoruz. Çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatıyoruz. Çocuk dostu Muradiye Belediyesi olarak onların her zaman yanlarındayız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.