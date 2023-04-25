Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye’de 43 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek atıksu arıtma tesisinin yapımına başladı.

Van Gölü’nün çevresinde yer alan ilçelerdeki atıksu sorununu çözmek ve göldeki kirlilik sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde de atıksu arıtma tesisi yapıyor. Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayata geçirilmesi ve dip çamuru temizliğinin ardından yeniden hayat bulan Van Gölü, ilçelerde yapılan arıtma tesisleriyle birlikte kirlilik sorunundan tamamıyla kurtulacak. 2023 yılı yatırım programına alınan ve İller Bankası’nın ‘Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri’ (SUKAP) bünyesinde hayata geçirilecek olan Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi, yaklaşık olarak 59 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

VASKİ’den yapılan açıklamada, ileri teknoloji kullanılarak kurulacak olan tesisin Muradiye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapımına başlanan atıksu arıtma tesisi, toplamda 43 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte birinci kademe 2035, ikinci kademe ise 2050 yılına kadar ilçenin arıtma ihtiyacını karşılayacak. Özellikle ileri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılacak tesis, iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olacak. Tesis içerisinde yer alan üniteler genel olarak; ön arıtma (fiziksel arıtma), biyolojik arıtma, çamur arıtımı ve yardımcı tesisler alt başlıklarında yer alacak. Tesiste ayrıca kaba ızgara, ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, biyofosfor havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, dezenfeksiyon ünitesi (uv), çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası, idari binası yer alıyor. İlçeye uzun yıllar hizmet verecek olan tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor” denildi.