Tunceli Munzur Üniversitesi Senatosu, İsrail’i sürdürmekte olduğu insanlık suçundan bir an önce vazgeçmeye çağırdı.

Munzur Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararda, sevgi, barış ve adaleti inşa etmek için üniversitelerin dünyayı eğitmeye devam edeceği vurgulanarak, “Son günlerde Gazze’ye yönelik başlatılan hava saldırıları Ortadoğu’da bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı bir kez daha bozmuştur. İsrail, Gazze’de bebek, çocuk, sivil, kadın, yaşlı demeden, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir şekilde vahşice havadan, karadan ve denizden bir bombardıman başlatmıştır. 400 yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin idaresinde barış ve huzur içerisinde yönetilen bu topraklarda savaşın bir an önce sonlandırılmasını, yerine barışın, adaletin, eşitliğin, huzurun sağlanmasını istiyoruz. Gazze’deki bu vahşet sürerken bebek, çocuk, sivil, kadın, yaşlı demeden gaddarca bir tutum sergilenirken, binlerce Filistinli yerlerinden yurtlarından edilmekte ve unutulmayacak bir insanlık suçu işlemektedir. Filistin’de masum sivillere yönelik yaşanan bu savaş asla kabul edilemez. Gün geçtikçe şiddetlenen ve eşine az rastlanır türden olan bu saldırılar, yaşanan trajedinin ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Filistin’de yaşananlar başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığa karşı yapılan her türlü haksız müdahalenin karşısındayız. Tüm dünya ülkeleri gibi Filistin halkı da vatanlarında özgürce yaşama, ibadet etmek, eğitim görme, mülkiyet ve sağlık hakları gibi insani haklarından mahrum edilemez. Gazze’de masum insanlara, üniversitelere ve yaşam alanlarına yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Tüm tarafları uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırıyoruz. İsrail ordusu ve yönetiminin savaş hukukunu ve ahlakını hiçe sayan saldırılarının açık bir insanlık suçu olduğunu ilan ediyor, yeryüzündeki vicdan sahibi herkesi savaş karşıtı olmaya ve mazlum halklar ile tam bir dayanışma sergileme çağrısında bulunuyoruz. İsrail’i sürdürmekte olduğu bu insanlık suçundan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Devletlerin egemen eşitliği ilkesi doğrultusunda, Gazze halkının ihtiyacı olan eğitim, gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşması için tüm engellerin ve ablukaların kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.