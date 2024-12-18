Munzur Üniversitesi kadın voleybol takımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Voleybol Bölgesel Ligi müsabakalarında 3’üncü oldu. Takım, ayrıca Fair Play sergileyen takım olarak da seçildi.

Munzur Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları teknik ekiple birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Voleybol Bölge Ligi turnuvasına katıldı. Müsabakalar sonucunda kadın voleybol takımı 3’üncülük kupasını kazanırken turnuvanın Fair Play davranış sergileyen takımı olarak da seçildi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, takımları ve teknik ekibi başarılarından ötürü tebrik etti.