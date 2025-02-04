Geçtiğimiz yıl birinci derece sit alanından çıkarılarak nitelikli koruma alanı ilan edilen Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden birinci derece sit alanı ilan edildi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi’nin 42 bin hektarlık bölümü, 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi. Ovacık ilçesinde milli park alanı dışında yer alan ve gerek doğal güzellikleri gerekse de efsanelere konu olması sebebiyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Munzur Gözeleri ise 2023 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Geçtiğimiz yıl birinci derece sit alanından çıkarılarak nitelikli koruma alanı ilan edilen gözeler, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden birinci derece sit alanı ilan edildi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Munzur ve Pülümür Vadileri bugün tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmiştir. Böylelikle İlimizin güzellikleri daha sıkı korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Avukat Barış Yıldırım ise "Munzur Gözelerinin kültürel ve doğal miras alanı olduğunu, statüsünün değiştirilmesin burada ciddi insan baskısı oluşturacağını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmiştik. Bizlerin ve halkın beklentisi buranın koruma statüsünün artırılması yönündeydi. Bu beklentiyi karşılayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.