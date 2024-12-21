Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Münbiç’te toplandığı alanda patlama meydana geldi, 2 SMO askeri hayatını kaybederken, 4’ü yaralandı. Patlamanın PKK/YPG’li teröristlerin tuzakladığı bombadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, Fırat Nehri’nin doğusuna yapılacak muhtemel operasyon için Münbiç’in batı tarafındaki bir fabrikayı toplanma alanı olarak belirledi. SMO güçleri M4 yolu üzerindeki alanda inceleme yaptıkları sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 SMO askeri hayatını kaybederken, 4 SMO askeri yaralandı. Patlamanın şiddetiyle fabrika yerle bir oldu. Patlamanın PKK/YPG’li teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği öğrenildi.