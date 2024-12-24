Suriye’nin kuzeyindeki Halep’e bağlı Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’in El-Tajnid Caddesi’nde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı. Saldırıyla birlikte çevrede araçlarda da yangın çıkarken, bazı evlerde hasar meydana geldi.