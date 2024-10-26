DÜZCE (İHA) – Türkiye Münazara ligi Düzce finali Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Liseler arası münazara ligi için Düzce il finali başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda Düzce’de bulunan ve münazara ligine katılan bir çok lisenin katıldığı finallerde başarılı olmak isteyen öğrenciler, ligde terde döktü. Sorulan sorulara en hızlı ve en kolay şekilde cevap vermek isteyen öğrenciler Düzce’yi Türkiye şampiyonasında temsil etmek için çaba harcadı.