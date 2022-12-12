Mardin’in yöresel yemeklerinden olan mumbar dolması yoğun talep görüyor, lezzetiyle vatandaşın beğenisini topluyor.

Mardin’in yöresel yemeklerinden olan mumbar dolması yoğun talep görüyor, lezzetiyle vatandaşın beğenisini topluyor.

Mardin’in yöresel yemeklerinden olan ve birçok noktada müşterilerin beğenisine sunulan mumbar dolması, ilk kez deneyenlerden tam not alıyor. Küçükbaş hayvanların bağırsağından yapılan mumbar dolması vatandaşların ön yargılarına maruz kalıyor olsa da bir kez yedikten sonra beğenileri topluyor. İçerisinde bulgur ve et bulunan dolma yoğun temizlik aşamasının ardından yaklaşık 1 saat piştikten sonra hazır hale geliyor. Birçok lokanta ve restoranda bulunabilen mumbar dolması, porsiyonu 80 liradan vatandaşın beğenisine sunuluyor.

“Bir kez denedikten sonra çok beğeniliyor”

Mumbar dolması için taleplerin yoğun olduğunu belirten Fatma Acay, “İçerisinde pilav et ve baharatlar bulunuyor. Mumbar öncelikle temizleniyor ve kirli olarak görülen kısım dışa getiriliyor hem soğan hem de limonla temizleniyor. Ardından içerisi bulgur ile dolduruluyor ve servise hazır hale geliyor. İlk defa deneyecekler ön yargılı yaklaşıyor. Bir müşterimiz ilk defa deneyeceğini söylediğinde benim de tükettiğimi ve beğeneceğini söyleyerek öneriyorum. Genelde bir kez denedikten sonra çok beğeniliyor. Mumbar dolması öncelikle çok lezzetli bir yiyecek herkesin ön yargısını kırmasını istiyorum ve bir seferde olsa denemelerini tavsiye ediyorum. Taleplerimiz de çok oluyor hafta sonları daha yoğun oluyoruz, genç kişiler fast food yerine bunu denemek için çok geliyorlar” şeklinde konuştu.

“Sürekli tüketiyorum sevdiğim bir yemek”

Mumbar dolmasının yöresel ve lezzetli bir yemek olduğunu belirten Nevruz Muhammed, “Sürekli tüketiyorum sevdiğim bir yemek, güzel ve sevdiğim için buraya geliyorum. Geleneksel bir yemek olduğu için tercih ediyorum ve seviyorum” dedi.