Düzce Üniversitesi adına yürütücülüğünü yaptığı uluslararası projeleri başarıyla gerçekleştiren Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Kılıç’ın, Ulusal Ajans’a başvuru yaptığı proje kabul edildi.

Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde 2 yıl sürecek olan büyük ölçekli projede; Türkiye, Almanya, Slovenya ve Slovakya’dan üniversite ve kurumların ortaklığında, Türkiye ve AB ülkelerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi, modern ve serbestçe erişilebilir eğitim materyallerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca mülteci öğrencilerin sosyal uyum sorunlarını çözmek için ihtiyaç ve gereksinimlerin uluslararası standardizasyonu belirlemek ve okullar, üniversiteler, hükümet ile sivil toplum kuruluşları arasında anlamlı ve uzun süreli iş birlikleri sağlamak da projenin amaçları arasında yer alıyor.

Projeyle ilgili görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Metin Kılıç, Düzce Üniversitesi’nin küresel ölçekli büyük projelerde de öncü yükseköğretim kurumu olduğuna dikkat çekti. Ülkemizin dünya üzerinde mültecilere en çok destek veren ülke konumundan hareketle, Düzce Üniversitesi’nin de ulusal ve uluslararası öğrencilerin eğitim materyallerine erişimi, mülteci öğrencilerin sosyal uyum sorunlarının çözümü, standardizasyonların belirlenmesi noktasında önemli bir misyon edindiğini belirten Doç. Dr. Metin Kılıç, projede önemli iş birliklerini hayata geçirerek Düzce Üniversitesi’nin dünya üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Metin Kılıç’ın; 2021 yılında Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde başarılı bir şekilde tamamladığı “EMIEW - Educational Modules for “Insurance and Employability of Women” adlı projesi ile birlikte Düzce Üniversitesi’nde toplamda 6 adet AB projesi yürütülüyor.