Çeşitli temas inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediyesinin engellilere ve gençlere yönelik yapmış olduğu hizmet ve yatırımları yerinde inceledi.

Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmetleri ile Kernek Külliyesini gezen Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton yaptığı açıklamada, “UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizle çok güzel ve güçlü bir ortaklığımız var. Birlikte güzel işler yapıyoruz. Sayın Başkanımızla gün boyu birlikteydik. Malatya maalesef depremde en fazla zarar gören illerin başında geliyor. Bu bizim tarafımızdan da biliniyor. Bugün Malatya’yı gezdik ve bunu kendimizde gördük. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla da işbirliği yapacağız. Yakından çalışacağız. Özellikle engelliler ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun yanında mesleki eğitimde depremden dolayı bir boşluk oluştu onu desteklemek için çaba sarf edeceğiz. Ayrıca Malatya için güzel bir haberimiz var küçük ve mikro işletmeler için hibe programımız olacak. Malatya’nın zor günlerinde yanında olmak istiyoruz. Bu sebeple bugün Malatya’dayız. Güçlü ortaklarımıza başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bayram Uzun ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gerek sosyal yatırım ve projelerimizde gerekse de özellikle istihdamdan uzak aileler, ev hanımları, engelliler ve çocuklar gibi depremden en fazla etkilenen bireylerin normale dönüş ve depremin travmatik etkisini hızlı bir şekilde atlatmaları için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken en önemli paydaşlarımızdan biride UNDP’dir. UNDP ile çalışmalarımız Nisan ayında başlamış olup gerekli saha çalışmalarından sonra imza aşamalarına ve bugünkü noktaya geldi. Mukim direktörümüzün Malatya ziyareti ve projelerimizi yerinde inceleyerek bu projelerin kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak UNDP ile proje paydaşı olmaktan gurur duyduğumuzu belirtiyorum. Projelerimizin Malatya’ya vatandaşlarımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı Luiza hanıma ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.