Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü çevresi biriken çöplerle kötü görüntü oluşturuyor.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü çevresi biriken çöplerle kötü görüntü oluşturuyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiği Nemrut Kalderası, adeta çöplerle doldu. Günde binlerce kişiye ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, günübirlik ziyaretçilerin atıkları nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Gerek pikniğe gelen ziyaretçilerin çöplerini bırakabilecekleri alanların sınırlı olması ve gerekse kalderadaki temizliğin yetersiz olması doğa harikası kalderanın çöp yığınına dönmesine neden oluyor. Daha öncesinde belli aralıklarla alınan çöplerin uzun süredir alınmaması nedeniyle kalderada adeta çöp dağları oluşmuş durumda. 13 kilometrekarelik alanı olmasına rağmen sadece 2 adet çöp konteynerinin bulunduğu alanda, ziyaretçiler çöp atacak yer bulmakta zorluk çekiyor.

Çöp toplama alanlarına bırakılan çöp kutularının da çalınmasıyla birlikte kalderaya gelen piknikçiler ve ziyaretçiler çöpleri gelişi güzel bırakmak durumunda kalıyor. Gece saatlerinde gelen yırtıcı hayvanlar ise çöpleri dağıtmasıyla çevre kirliliği her geçen gün artıyor.

Bilinçsizce çevrenin kirletilmesi sonucu çöp yığınlarının meydana geldiğini söyleyen Melih Kurt adlı vatandaş, “Nemrut’un doğa harikası bir yer olduğunu biliyorduk. Bizler de burayı gelip görmek istedik. Fakat çöpler biraz canımızı sıktı. Doğa kendi kendini idame edebilecek bir potansiyelde. İnsanın el atmadığı alanda çöp birikimi diye bir şey görmüyoruz. İnsanoğlunun nereye bir uzantısını görsek, mutlaka olumsuzluklar meydana geliyor. Buraya gelen ziyaretçilerin ve tabi bunda bizimde eksikliğimiz var. Bilinçsizce çevreyi kirletme sonucu bir hayli çöp birikimi meydana gelmiş. Onunda tabi artık belediye veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzeltilmesi, bu çevre için çok güzel olur. Biraz ilgiyle biraz daha çalışmayla birlikte önlenebilecek şeyler bunlar” diye konuştu.

Nemrut’un gerekli denetimler ve düzenli çalışmalarla çöpten kurtarılacağını dile getiren Yıldız Arslan ise “Nemrut’a ilk defa geliyoruz. Bunun dışında birçok yer gezdik. Yalnız daha arabamızı park etmeden bile gördüğümüz ilk şey çöpler oldu. İnsanlardan dolayı bu çöpler birikiyor. Ama buranın sorumlularının da bir nebze olsun bununla ilgilenmesi gerekiyor. Gerekli denetimler, düzenli dolaşımlar, araç alanlarında park yerlerinin bile düzeltilmesi gerekiyor ki insanlar ağaçları ve buraya özel bitkileri ezip zarar vermesin. Buranın biraz düzeltilmeye ihtiyacı var. Takip edilmesi gerekiyor, kamera takılması gerekiyorsa takılmalı. İnsanlar gece ateş yakıyor ve maalesef ki söndürmeden gidenler var. Bizim insanlarımız doğal park alanı gördüklerinde ilk akıllarına gelen şey piknik yapmaktır. Burayı görüp acaba ne kadar bitkinin olduğuna bakmazlar. Çöpler için büyük bir önlem alınması gerekiyor. Bizim gibi insanlar ve bu tarz doğal harikası yerler için çok üzücü bir durum” şeklinde konuştu.

Doğa harikası güzelliğin çöplerle kirletilmesine şaşırdığını belirten Hakan Küçük de, “Özellikle hepimizin şikâyet etmiş olduğu piknikçiler çöplerini yeterince toplamıyor. İnsanlar çöplerini topluyor fakat daha sonra yol kenarlarına bırakıyor, muhtemelen yırtıcı hayvanlar da onları parçalıyor. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bizde motorcular olarak genellikle kamp veya çadırla konaklamalarımızı sağladığımız için olabildiğince yanımızda çöp poşetleri taşıyoruz. Çöp konteynerleri bulana kadar çöplerimizi yanımızda götürüyoruz. Bunlara karşı bilinçli olursak ülkemiz gerçekten gezmek ve görmek için muhteşem bir yer. Topraklarımıza sahip çıkmamız lazım” dedi.