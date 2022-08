Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’da tarımsal eğitimde tarihi nitelikte 3 protokolü Milli Eğitim Bakan Özer ile imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi için protokol yapıldı. Bir müjdeyi daha paylaşan Bakan Özer, şehirde tarım alanını seçen her öğrenciye Büyükşehir tarafından aylık 500 TL burs verileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Özer, kurum girişinde Başkan Yüce tarafından karşılandı. Ziyarette ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve bakanlık yetkilileri yer aldı. Görüşmede 3 başlık ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında, Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi’nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı. Bakan Özer, ayrıca gün boyu ifade ettiği müjdeyi de burada verdi ve Başkan Yüce’nin bizzat takip edeceği yeni bir protokolle Büyükşehir Belediyesi tarafından bu okullarda liseden itibaren eğitim alacak her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceğini açıkladı.

Tabiatla iç içe doğal eğitim modeli

Bakan Özer, ayrıca makamda yapılan ve planlanan yeni projelerle ilgili sunum yapan Yüce’ye şehre özellikle tarım alanında kattığı vizyondan dolayı teşekkür etti. Tarımsal kalkınmaya yönelik projeleri sebebiyle Yüce’yi takdir ettiğini ifade eden Bakan Özer, "Kendisinin Sakarya’da 7’den 70’e herkesin iyiliği ve huzuru için herkesten fazla çalıştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaretin başlangıcında Büyükşehir tarafından başlatılan Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda halk oylamasına çıkan projeler arasından oy kullandı. Başkan Yüce ise yaptığı konuşmada tarım alanında açılacak eğitim kurumlarının detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Ekolojik eğitim tekniğini uygulayacakları Tarım Akademisi’nde çatısız, duvarsız doğayla iç içe eğitim verileceğini ifade eden Yüce, "Tabiat Akademisinde temiz hava, su, toprak, ağaçlar, yapraklar ve bol hayal gücü var. Çocukların doğasına uygun bir öğretim modeli var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’yla 3 yeni protokol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i Sakarya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmesinin yolu kaliteli ve sağlıklı tarım ürünlerinden geçiyor. Artan nüfusumuzun temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için birim alandan daha fazla üretim yapılması, sertifikalı ve doğal ürünlerin üretiminin arttırılması gerekiyor. Bunun da temel altyapısı eğitimdir. Üretimin hangi aşamasında olursa olsun eğitim olmadan üretim olmaz. Bu amaçla bugün Milli Eğitim Bakanımızla 3 konuda sözleşme yapıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

16 derslikli Tarım Meslek Lisesi

Yüce, 3 başlıkta yapılacak çalışmaların detaylarına ilişkin olarak, “Erenler Alancuma’da yapımına başladığımız AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi eğitim merkezimizin yanına tarım meslek lisesi yapımı ile ilgili protokolümüzü imzaladık ve Bakanımızda uygun gördü. Uygulamalı eğitimin verileceği tarım meslek lisesi 16 derslikli olacak. Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz. Gençlerin mesleki eğitimlerini desteklemek için iş birliği yapıyoruz. Ortaokul eğitimini tamamlamış gençlerin erken yaşta mesleki beceri kazanmalarını sağlayarak genç işsizliğini azaltmak, istihdamı arttırmak için öğrencilere eğitim desteği vermektir. Sakarya ilinde ikamet eden öğrencilere eğitim desteği verilmesine ilişkin ve daha bilinçli konusuna hâkim üreticileri ilimize kazandırmaktır” şeklinde konuştu.

Tarım Okulu - Tabiat Akademisi

Başkan Yüce, Milli Eğitim Bakanlığıyla Sakarya’ya yeni bir tarım okulu kazandırılacağını müjdeleyerek, “Eğitimin sadece dört duvar arasındaki bilgi akışından ziyade doğayla iç içe, özgürce ve keyifle yapabilmeleri adına Tabiat Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Bu akademiyi çatısız ve duvarsız okul dışı öğrenme ortamı şeklinde hazırladık. Tabiat Akademisi ile öğrencilerin ekosistemle uyum içerisinde tabiatla buluşacağı, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği, değerlerimizin kazandırılacağı ortamlar oluşturacağız. Tabiat Akademisinde temiz hava, su, toprak, ağaçlar, yapraklar ve bol hayal gücü var. Çocukların doğasına uygun bir öğretim modeli var. Çocuk pasif bir öğrenici konumunda değil, bir kaşif meraklı ve araştıran aktif bir birey konumda olabilmesi adına tasarlanmış bir akademi olacak” ifadelerini kullandı. Yüce, konuşmasının devamında ise Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bakan tarım projeleri için teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Yüce’nin şehirde devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunumundan sonra genel bir değerlendirme yaptı. Sakarya’da yürütülen başarılı projeler için Yüce’yi tebrik eden Özer, eğitim ve tarım alanındaki politikaları sebebiyle de ayrıca takdir ettiğini ifade etti. Sakarya’da hayata geçirilecek olan Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi için Başkan Yüce ve Bakan Özer’in imzalarıyla bir protokol yapıldı. Başkan Yüce’nin şehirde 7’den 70’e herkesin iyiliği ve huzuru için proje ürettiğini belirterek, "Sakarya’da bulunmaktan çok keyif duyuyorum. Bilgilendirme noktasında Sakarya’ya yaptığımız yatırımlarla ilgili çok önemli bir toplantı yaptık. Açılışımızı yaptık ve yakında tüm okullarımızı açmak için yine geleceğiz. Her gelişimizde daha iyi sonuçlar göreceğimiz inanıyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce’nin ne kadar heyecan ve şevkle projeler yaptığını biliyoruz. Bunu 7’den 70’e herkesin iyiliğini düşündüğünü, herkesten çok çalıştığını görüyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir’den her bir tarım öğrencisine 500 TL burs

Bakan Özer ayrıca, Büyükşehir tarafından Sakarya’da ortaokulu tamamlayıp tarım eğitimi almaya başlayan her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceği müjdesini paylaştı. Başkan Yüce’nin koordine ettiği çalışmanın Büyükşehir’in UTÇEM projesi çerçevesinde yapılacak 3 farklı tarım eğitim kurumunda geçerli olacağı ve yüzlerce öğrenciye destek verileceği ifade edildi. Bakan Özer, "Bizler bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek adına Türkiye’nin her noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Sakarya tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir şehir. Başkanımız projelerini anlattı ve hepsinin başladığını, sonlanacağını bilmek çok güzel. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da tarım alanını seçen ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek için adım atan öğrencilere her ay 500 TL burs verecek, iş kazalarına karşı sigortalarını da yapacak. Aşkla, şevkle sahada çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu imzaladığımız protokolden şeref duyuyorum" diye konuştu. Ziyaret, Başkan Yüce’nin Bakan Özer’e hediye takdimiyle son buldu.