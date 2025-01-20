Bursalı Müjdehan öğretmenin erişilebilir Metaverse Eğitim Platformu EduLand projesine Anadolu Vakfı’ndan ödül geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Müjdehan Örs Filiz; geliştirdiği Erişilebilir Metaverse Eğitim Platformu EduLand projesi ile binlerce proje içinden desteklenmek üzere finalist seçilen 24 eğitimci arasında yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, “Değerli Öğretmenim Programı”, Anadolu Vakfı tarafından 11 yıl önce “Gençleri yetiştiren değerli öğretmenleri, eğitim ve gelişim programlarımız ile destekliyoruz” ilkesiyle hayata geçmişti. Hızla değişen gündem ve teknolojiler ışığında 2024 yılında Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibi tarafından içeriği yenilenen “Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar” programına, 2024 yılında 81 ilden 7 bin öğretmen ve eğitimci, çözüm önerisi ve iş fikirleriyle başvurdu.

Anadolu Vakfı Eğitimin Yıldızları olarak kabul edilen 24 projenin, ‘’Yıldız Projeler’’ olarak tüm Türkiye’ye tanıtılacak, mentorluk, networking, kırkar bin TL maddi destek ve iş birliği imkanları ile projelerin hayata geçirilmesi destekleneceği bildirildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İNOVASYON VE SOSYAL ETKİ BAŞLIKLARINDAKİ 3 PROJE, ÖZEL ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Programa başvuran 7 bin öğretmenin projelerinde öne çıkan ortak başlıklar eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde dijitalleşme ve doğayla bütünleşik eğitim olmuştu. Bu projeler arasından 3 proje ise “Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Sosyal Etki” başlıklarında ilk 3’e girerek mentorluk, networking ve iş birliği desteklerinin yanı sıra 150'şer bin TL maddi ödül de kazandı.

İzmir İzbilim Koleji Sınıf Öğretmeni Kerem GÜRLER, öğrencilerin okuma becerilerini güçlendirmek için oluşturduğu ve oyunlaştırılmış okuma etkinlikleri, felsefe içeren mantık soruları ile problem çözme becerilerini içeren “OKUDOKU” projesi ile “EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM” kategorisinde,

Ankara Battalgazi Altındağ Belediyesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Hümeyra KÖYLÜ, okul öncesi öğrencilerine yönelik yaratıcı çizgi çalışmaları üreten “ÇİZGİNİN PEŞİNDEN” projesi ile “EĞİTİMDE İNOVASYON” kategorisinde,

Adana Mimar Sinan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Seda ALTAY, ilkokul öğrencilerinin dikkat ve el becerilerini geliştirmek için origamiyi (kağıt katlama sanatı) kullandığı “ORİGAMİ DERNEĞİ” projesi ile “EĞİTİMDE SOSYAL ETKİ” kategorisinde birinci olduğu Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı’nda, yalnızca ilk 3’te yer alan projeler değil finale kalan toplam 24 proje, eğitimin yıldızı olarak yıl boyunca desteklenecek.

HER YIL 24 EĞİTİMCİYE PROJE DESTEĞİ

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, toplumu geleceğe taşıyacak eğitimcilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla çıktığımız yolda, Anadolu’dan dünyaya örnek olacak uygulamalar ve Eğitimin Yıldızlarını bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğretmenlerin enerjileri azimleri ile ortaya koyduğu bu değerli projelerin, eğitim dünyamıza ilham kaynağı olacağına inançlarının tam olduğunu söyleyen Hizaler, "Anadolu Vakfı olarak, bu fikirler hayata geçerken her alanda öğretmenlerimizin yanında olacağız. Bu yaratıcı fikirlerin toplumsal etkisini düşünmek bile hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.