Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapımı devam ederken Belediye tarafından mühürlenen devre mülk ve otel inşaatında hareketlilik dikkatleri çekti. Kızılbük mevkiindeki çalışmaları gösteren yeni görüntüler kameraya yansıdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapımı devam ederken Belediye tarafından mühürlenen devre mülk ve otel inşaatında hareketlilik dikkatleri çekti. Kızılbük mevkiindeki çalışmaları gösteren yeni görüntüler kameraya yansıdı.

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde Sinpaş GYO A.Ş.’nin devre mülk ve otel inşaatı yapımı Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2021/1000 Esas, 2022/1046 Karar sayılı kararı ile "ÇED gerekli değildir" kararının İdare Mahkemesince iptal edilmesi neticesinde Marmaris Belediyesi tarafından 8 Ağustos’ta mühürlenerek durdurulmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada ise inşaat alanının her gün kontrol edildiği belirtilmişti. Kızılbük mevkiindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yelken yarışlarında bölgede otel inşaatının önünden geçen tekneler tarafından çalışmalar görüntülendi.