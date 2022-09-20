Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde Kızılbük mevkiinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan devremülk ve otel inşaatı, "ÇED raporu gerekli değildir" kararının iptali sonrası mühürlenmesine rağmen sürüyor. Sadece deniz yolu ile gidilip görülebilen adadaki inşaatın devam etmesi tepkilere neden oluyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde Kızılbük mevkiinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan devremülk ve otel inşaatı, "ÇED raporu gerekli değildir" kararının iptali sonrası mühürlenmesine rağmen sürüyor. Sadece deniz yolu ile gidilip görülebilen adadaki inşaatın devam etmesi tepkilere neden oluyor.

Kızılbük mevkiinde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılan devremülk ve otel inşaatı Muğla 3. İdare Mahkemesinin 2021/1000 Esas, 2022/1046 Karar sayılı kararı ile ÇED gerekli değildir kararının İdare Mahkemesince iptal edilmesi neticesinde Marmaris Belediyesi tarafından 8 Ağustos’ta inşaat mühürlenerek durdurulmuş ve belediyeden yapılan açıklama ile her gün kontrol edildiği belirtilmişti.

Kızılbük mevkiindeki inşaat çalışmalarının Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir” kararının iptali sonrasında devam ettiği görüntüler yelken yarışları sürecinde otel inşaatının önünden geçen teknelerden görüntülendi. Mühürlenen otel inşaatında yapılan çalışmaların devam ettiğine dair iddialara yönelik görüntüler sosyal medyada paylaşılırken inşaatın halen devam etmesi tepkiye neden oldu.