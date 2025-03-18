Talas Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen "Hikâye ve Türküleriyle 110. Yılında Çanakkale Ruhu" programında gençler tarihçi Ahmet Nedim Kilci’nin söyleşisi ve Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi ile duygu dolu anlar yaşadı.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen programa öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda tarih meraklısı katıldı.

Programda ilk olarak Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi açıldı. Milli mücadele döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla cephedeki yansımaların yer aldığı serginin ardından söyleşiye geçildi.

Tarihçi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci anlatımıyla salonu dolduran gençler, Mehmetçiğin yaşadıklarını hüzünle ve gururla anlattı.

Kilci, gençlere seslenerek, "Çoğunun mezarı olmadı, isimleri unutuldu ama bizlerin gönlünde Mehmetçiğe dönüştüler. Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla tüm dünyaya ‘biz hep buradaydık. Bugün de buradaydık yarın da bu topraklarda kalacağız. Kim gelirse gelsin sizler sayesinde hep bekliyor olacağız’ dediler. Geçtiğiniz tüm yolları Çanakkale’yi geçilmez kılanlara borçlu olduğunuzu asla unutmayın" diye konuştu.

Talas Belediyesi personeli Osman Çetinkaya’nın Çanakkale türkülerini seslendirdiği programı takip eden gençler de "Çok güzel bir programdı. Bilmediğimiz ne kadar şey varmış. Çok duygulandık ve etkilendik" şeklinde duygularını ifade etti.