Timsahlar Trekking Grubu üyeleri o anları fotoğraflamayı ihmal etmezken, objektiflere birbirinden güzel tabiat fotoğrafları çıktı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Bursa’dan yola çıkan ekip, Topuk Yaylası’nı fotoğraflayıp, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Domaniç Orman Müdürlüğü’nden itibaren 22 kilometre yürüyerek 1850 metre yükseklikteki Darı Tepe’de bulunan yangın gözetleme kulesine çıkan ekip, sonbaharın eşsiz güzelliğini keşfederken, tabiatın bütün renklerini görme fırsatı buldu.

2 bin 500 yıllık Bitlis Kalesi’nde yeni surlar ve yürüyüş yolları yapılıyor

2 bin 500 yıllık Bitlis Kalesi’nde yeni surlar ve yürüyüş yolları yapılıyor

Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu’nun son durağı Kütahya’nın Domaniç ilçesi oldu.

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