Erzincan’da şehir stresinden uzaklaşıp doğada vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Dumanlı Tabiat Parkında bulunan göl, time-lapse tekniğiyle kaydedildi.

Dumanlı Tabiat Parkı, Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Refahiye ilçesindeki 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge. 2017 yılında Türkiye’nin 219’uncu tabiat parkı ilan edildi. Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, şehirden uzaklaşıp serin havada zaman geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor. Bölge, ziyaretçilerine yürüyüş, spor, piknik ile karavan veya çadır kampı imkanı sunuyor.

Dumanlı Tabiat Parkında bulunan göl, fotoğraf sanatçısı, görüntü yönetmeni Mustafa Başgöze tarafından time-lapse tekniğiyle kaydedildi. Gölün 1 günlük her anı çekilen time-lapse tekniğiyle muhteşem görüntü oluşturdu.