Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’i ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’i ziyaret etti.

Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretlerde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk konularında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Yükseköğretim kurumlarının bulundukları şehirle birlikte bölgesel kalkınmanın en önemli dinamikleri olduğunu belirten Rektör Uzun, “Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden üniversitelerimiz, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve yönlendirici vizyonlarıyla geleceğimize değer katmaktadır. Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten kurumlar olarak Türkiye’nin bilim temelli kalkınmasına da katkı sunmaktayız. Bu noktada iş birliğini önemsiyor, birlikte başarmak için tecrübe paylaşımları yapıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği alanlarında verimli görüşmeler yaptıklarının da altını çizerek “Gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgilerinden dolayı Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Cem Zorlu ile Konya Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Osman Nuri Çelik’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.