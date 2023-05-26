Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 28 Mayıs Pazar günü ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için YSK’nın Seçmen Bilgi Kâğıtlarını yeniden düzenlendiğini ifade etti.

“Herkes aynı sandıkta oy kullanacak”

Muhtarlar Dernek Başkan Cemal Korkmaz, sürecin kısa olması sebebiyle, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılmasında olası aksamalar yaşanabileceğini belirterek, “Vatandaşlarımız e-devlet veya www.ysk.gov.tr adresinden oy kullanacağı okul, sandık ve sıra numarasını öğrenip oyunu kullanabilir. 14 Mayıs 2023 tarihinde hangi okul ve sandıkta oy kullandıysanız 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine aynı sandıkta oyunuzu kullanabilirsiniz. 14-28 Mayıs tarihleri arasında 18 yaşını doldurmuş olan yeni seçmenlerimizde yukarıda belirtilen şekilde okul, sandık gibi bilgilere ulaşıp oylarını kullanabileceklerdir.” dedi.

Muhtarlıklar Cumartesi ve Pazar açık

Seçmen Bilgi Kağıdını yırtan, kaybeden, atan veya olmayan vatandaşların seçim günü saat 17:00 ye kadar bağlı bulunduğu mahalle muhtarlıkların alabileceğini ifade eden Korkmaz, “Muhtarlarımız seçim dolayısıyla cumartesi, pazar günü mesai yapacaklar. Tüm muhtarlarımız 7/24 milletimizin emrindedir. Vatandaşlarımızın muhtarlıklara gitmeden telefonla muhtarlarımızı telefon ile arayarak okul, sandık ve sıra numarasını öğrenip oylarını kullanabilirler. Muhtarlıklarımız cumartesi ve pazar günü mesai yapacaklardır.” diye konuştu.