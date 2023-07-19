Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyünde muhtarlık yapan Cemal Karagişi, 2 yıldır devletin kendisine verdiği muhtarlık maaşını kız öğrencilere burs olarak dağıtıyor.

Taşova’ya bağlı Şahinler köyüne 2 dönemdir yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen 62 yaşındaki Cemal Karagişi, bir kafede etkilendiği olay sebebiyle maaşını kız çocuklarının eğitiminde kullanıyor. Arkadaşlarıyla gittiği bir kafede, garson olarak çalışan üniversite ve lise öğrencilerini gören Karagişi, onlarla sohbet ettiği sıra kızların, günlük part-time olarak çalıştığı işte 50 lira kazandıklarını ve ailelerine destek olmak için çalıştıklarını öğrenen Cemal Karagişi, bu durumdan etkilenerek kız çocuklarının eğitimi için muhtarlık maaşını her ay onlara burs olarak gönderiyor.

“Devletimizin bize vermiş olduğu muhtarlık maaşını ben kız çocuklarımıza veriyorum”

Muhtar Cemal Karagişi, “Bir gün 3-5 arkadaş bir tesise gittik. Orada genç kız çocukları çalışıyordu. Ben de onları yanıma çağırdım. ’Kızım siz nerelisiniz’ dedim, birisi Trabzonlu, Gümüşhaneli, Rizeli. Tabii, ben çocuklara üzüldüm. ’Bu yaşta ne yapıyorsunuz çocuklar’ dedim. ’Ailelerimizin durumu iyi olmadığı için akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar çalışıyoruz’ dediler. Ben de dedim ki ’siz günlük kaç lira alıyorsunuz’. Günlük 50’şer lira alıyorlarmış. Ben de o üç kız çocuğuna 150 lira para verdim. Dedim ya o benim içimde kaldı. 5 kız çocuğunu aldım. 500 liradan başladım, maaş yükseldikçe biz de çıtayı yükselttik. Şu anda 5 kızımıza burs veriyorum. Gönlüm rahat. Yani biz bu kız çocuklarımızın elinden tutacağız. Cenab-ı Allah bana ömür verdiği sürece yardımımı yapacağım. Hanımım emekli, ben de emekliyim, 200 dönüm arazim var. Muhtarlık maaşımdan veriyorum. Muhtarlık maaşı almıyorum. Devletimizin bize vermiş olduğu muhtarlık maaşını ben kız çocuklarımıza veriyorum” dedi.