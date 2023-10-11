Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında merkeze bağlı köy muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

AFAD salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, bazı kurum müdürleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, belirtilen talepler ile ilgili olarak ilgili kamu kurum müdürlerinin de bilgilendirmelerini dinleyerek, taleplerin yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi ve var olan sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için gerekli iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını istedi.

Vali Aydoğdu, "Muhtarlarımızla birlikte el ele vererek, var olan sorunların en kısa zamanda çözümü ve vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.