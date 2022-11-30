Düzenlenen toplantıda ilçe merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları taleplerini tek tek Kaymakam Kızılkaya ve Başkan Doğru’ya iletti.

İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurum Amirleri ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin muhtarlarının katılımları ile Araban Kaymakamlığı SHM Müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla buluşarak, taleplerini dinledi.

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