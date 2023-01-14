Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde muhtarların AK Partili Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından Ankara’ya götürüleceği iddiaları üzerine bazı muhtarlar duruma tepki gösterdi. Hiçbir milletvekilinin bugüne kadar böyle bir uygulama yapmadığını söyleyen bazı muhtarlar, "Milletvekilleri seçimleri var. Muhtarları yanına toplamaya çalışıyor" diyerek böyle bir etkinliğe katılmayacaklarını açıkladılar.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde muhtarların AK Partili Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından Ankara’ya götürüleceği iddiaları üzerine bazı muhtarlar duruma tepki gösterdi. Hiçbir milletvekilinin bugüne kadar böyle bir uygulama yapmadığını söyleyen bazı muhtarlar, "Milletvekilleri seçimleri var. Muhtarları yanına toplamaya çalışıyor" diyerek böyle bir etkinliğe katılmayacaklarını açıkladılar.

AK Partili Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından muhtarların Ankara’ya götürüleceği ve bazı ziyaretler gerçekleştirileceği hafta sonuna kadar gelmek isteyenlerin isim belirtmesi gerektiği yönünde mesajlar alan muhtarlardan bazıları duruma tepki gösterdi. Daha önceki Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresine de siyaset karıştığı yönündeki iddiaları hatırlatan muhtarlar, daha önce hiçbir milletvekilinin böyle bir uygulaması olmadığını ifade ederek böyle bir etkinliğe katılmayacaklarını ifade ettiler.

Çolakoğlu’nun güç gösterisi yapmak istediğini öne süren muhtarlar, "Şimdi güç gösterisi yapmak istiyor. Muhtarları davet ediyor. Anladığımız bu. Bugüne kadar hiçbir vekil bizi davet etmedi. Milletvekili seçimleri var. El altından kılıçlar çekildi. Güya yanına muhtarları toplamaya çalışıyor. Çoğu muhtar arkadaşımız da bu olayları bildiği için gitmeyecek. Daha önce de biliyorsunuz Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresi yaşanmıştı. Benzer durumlar da orada olmuştu. Kongreye siyaset karıştı denildi" ifadelerine yer verdiler.

Muhtarlar, Çolakoğlu’nun adaylık sürecinde de muhtarları toplayıp Ankara’ya götürdüğünü öne sürerek "Adaylık sürecinde de benzer durum yaşanmıştı. Muhtarlar kişiye değil halka hizmet ediyor" dediler.